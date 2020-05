बिना वर्ल्ड कप खेले पाकिस्तान के लिए 50 से ज्यादा वनडे मैच खेलने वाले टॉप 5 खिलाड़ी, 3 नाम चौंकाने वाला

जुनैद खान (Junaid Khan)

पाकिस्तान के जुनैद खान ने अपने वनडे करियर में 76 मैच खेले लेकिन वर्ल्ड कप खेलने का सपना पूरा नहीं कर के. अपने वनडे करियर में जुनैद ने 76 मैच में 110 विकेट लेने में सफल रहे हैं. जुनैद खान ने आखिरी वनडे मैच पाकिस्तान के लिए 17 मई 2019 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला है. हालांकि जुनैद के पास वर्ल्ड कप खेलने का सपना बरकरार है. 2023 में अगला वर्ल्डकप होना है और इस समय जुनैद की उम्र 30 साल है. यदि अपनी फिटनेस पर लगातार काम करते रहे तो जुनैद अपने वनडे करियर में वर्ल्ड कप जरूर खेल पाएंगे.

Pakistan players who played 50+ ODIs in career and didn't play a World Cup match: 78 - Salman Butt 76 - Junaid Khan 66 - Asif Mujtaba 62 - Sohail Tanvir 58 - Arshad Khan 58 - Imran Farhat 56 - Yasir Hameed 53 - Azhar Ali 50 - Basit Ali #AskSeervi

आसिफ मुज्तबा (Asif Mujtaba)

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर आसिफ मुज्तबा (Asif Mujtaba) ने अपने करियर में 66 वनडे मैच खेले लेकिन वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाए. आसिफ ने अपने करियर में 66 वनडे के अलावा 25 टेस्ट मैच भी खेले. आसिफ मुज्तबा (Asif Mujtaba) ने अपना वनडे डेब्यू 1986 में किया था तो वहीं, आखिरी मैच 1996 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था. उनके नाम वनडे में 1068 रन दर्ज रहे तो वहीं, टेस्ट में 928 रन बना पाने में सफल रहे. वनडे में आसिफ के नाम एक शतक दर्ज है.

सोहेल तनवीर (Sohail Tanvir)

पाकिस्तान के सोहेल तनवीर (Sohail Tanvir) ने अबतक 2 टेस्ट, 62 वनडे और 57 टी-20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं. लेकिन अभी तक वर्ल्ड कप खेलना का सपना पूरा नहीं हो सका है. तनवीर (Sohail Tanvir) के नाम 62 वनडे में 71 विकेट दर्ज है. तनवीर ने अपना आखिरी वनडे मैच दिसंबर 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. अब सोहेल तनवीर (Sohail Tanvir) की उम्र 35 साल है, ऐसे में उनका अगला वनडे वर्ल्ड कप तक क्रिकेट खेलना मुश्किल ही नजर आ रहा है.

अरशद खान (Arshad Khan)

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अरशद खान (Arshad Khan) ने पाकिस्तान की ओर से 58 वनडे मैच खेले लेकिन वर्ल्ड कप में एक भी बार पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व नहीं किया. अपने वनडे करियर में अरशद खान ने 56 विकेट चटकाए तो टेस्ट में 9 मैच खेलकर 32 विकेट लेने में सफल रहे.

