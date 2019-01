इमरान खान (Imran Khan) भले ही अब पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री (Pakistan Prime Minister) बन चुके हैं, लेकिन पाकिस्‍तानी क्रिकेट को दिए गए योगदान के लिए उन्‍हें अब भी याद किया जाता है. हरफनमौला के रूप में अपने खेल कौशल से इमरान खान ने हर किसी का दिल जीता. अपनी कप्‍तानी में उन्‍होंने वर्ष 1992 के वर्ल्‍डकप में पाकिस्‍तानी टीम को चैंपियन बनाया. पाकिस्‍तान का प्रधानमंत्री बनने के बाद इमरान खान ने भारत के साथ अपने देश के क्रिकेट संबंधों को बहाल करना पहली प्राथमिकता बताया था. हालांकि संबंधों की बहाली की इस राह में पाकिस्‍तान की ओर से आतंकवाद को समर्थन देना अभी भी रोड़ा बना हुआ है. विराट कोहली के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम ने सोमवार को ऑस्‍ट्रेलिया को उसके ही देश में हराकर टेस्‍ट सीरीज पर (Historic Win In Australia) कब्‍जा किया है. ऑस्‍ट्रेलिया को उसके ही देश में टेस्‍ट सीरीज हराने वाला भारत, एशिया का एकमात्र देश है. विराट ब्रिगेड की इस उपलब्धि पर 'क्रिकेटर' इमरान खान निहाल हैं. उन्‍होंने ट्वीट के जरिये भारतीय टीम (Indian cricket team) को बधाई दी है. इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा, 'विराट कोहली और उनकी भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्‍ट्रेलिया में टेस्‍ट सीरीज जीतने वाली एशियाई उपमहाद्वीप की पहली टीम बनने पर बधाई. '

पाकिस्‍तानी क्रिकेट के हित में कई बार 'हिटलर' की तरह पेश आए थे इमरान खान

Congratulations to Virat Kohli and the Indian cricket team for the first ever win by a subcontinent team in a test series in Australia