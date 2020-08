CPL 2020: गेंदबाज को बल्ले से मारने की कोशिश करता दिखा यह PAK क्रिकेटर, दोषी पाए जाने पर मिली सजा..Video

आसिफ का बल्ला गेंदबाज के मुंह की तरफ था. वो तो अच्छा हुआ कि कीमो पॉल बल्लेबाज आसिफ के करीब नहीं थे वरना बड़ी दुर्घटना देखने को मिल सकती थी. पाक बल्लेबाज की हरकत को देखकर गेंदबाज काफी भड़क उठे. आसिफ अली की इस बदसलूकी की शिकायत हुई और उन्हें बैट से मारने की कोशिश का दोषी पाया गया.

आसिफ अली को सीपीएल आचार संहिता के उल्लंघन के दोषी पाए जाने के बाद 20 फीसदी मैच फीस का जुर्माना लगाया गया है. आसिफ अली की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है. लोग खासकर बल्लेबाज की हरकत की खूब आलोचना कर रहे हैं आसिफ का परफॉर्मेंस सीपीएल में कोई खास नहीं रहा है. अबतक 5 पारियों में केवल 88 रन ही बना सके हैं.

Dude. He shouldn't yelled at him after he gets out