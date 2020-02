ICC Womens T20 World Cup 2020: पाकिस्तान की कप्तान बिस्माह मारूफ (Bismah Maroof)अंगूठे की चोट के कारण आईसीसी महिला टी-20 वर्ल्‍डकप (ICC Womens T20 World Cup 2020) से बाहर हो गई हैं. ऑस्‍ट्रेल‍िया में चल रहे इस टूर्नामेंट में मारूफ की जगह नाहिदा खान (Nahida Khan)को टीम में शामिल किया गया है. मारुफ को शुक्रवार को इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मैच में कैथरीन ब्रंट की गेंद पर शॉट खेलते समय अंगूठे में चोट लग गई थी. पाकिस्तान को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा था. मारूफ ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए पहले मैच में नाबाद 38 रनों की पारी खेली थी और इस मैच में पाकिस्तान ने शानदार जीत दर्ज की थी.

