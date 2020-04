5 साल के बच्चे द्वारा लिखे खत को देखकर भावुक हुए बाबर आजम, बोले- गर्व है तुमपर..

कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण क्रिकेट टूर्नामेंटों को रद्द कर दिया गया है. ऐसे में सभी क्रिकेटर वायरस के प्रकोप से बचने के लिए अपने घरों में सेल्फ आइसोलेशन में रह रहे हैं. भले ही क्रिकेटर अपने घरों में परिवार वालों के साथ क्वालिटी समय बिता रहे हैं लेकिन सोशल साइट्स पर एक्टिव रहकर फैन्स के साथ संपर्क में हैं. बता दें कि पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर बाबर आजम (Babar Azam) ने अपने ट्विटर पर एक फोटो शेयर किया है जिसकी चर्चा काफी हो रही है. बाबर ने ट्विटर पर अपने एक पांच साल के फैन द्वारा लिखे गए खत को शेयर किया है, जो काफी वायरल हो रही है. खत को शेयर करते हुए बाबर ने अपने छोटे से फैन को शुक्रिया भी कहा. बाबर आजम (Babar Azam) के छोटे फैन ने उनके नाम खत में लिखा है, 'बाबर आजम मेरे फेवरेट क्रिकेटर हैं. उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था और और उनकी उम्र 25 साल है. जब मेरे पांव का ऑपरेशन हुआ था तो वो मेरे से मिले थे. वो मेरे साथ काफी अच्छे से पेश आए, बाबर 2020 बेस्ट बल्लेबाज हैं. वो पाकिस्तान के कप्तान (Pakistan Cricket Team) हैं और बड़े छक्के जमाते हैं.' बाबर ने इस खत को शेयर करते हुए भावुक नजर आए, ऑस्कर आपका शुक्रिया जो आपने मेरे लिए इतना सुंदर खत लिखकर भेजा है. मुझे तुमपर गर्व है. आप रोकस्टार हो. पढ़ाई जमकर करो और ज्यादा से ज्यादा खेलो. जल्दी तुमसे मिलने की उम्मीद करता हूं. बता दें कि बाबर आजम इस समय पाकिस्तान के टी-20 टीम कप्तान हैं. बाबर आजम की तुलना भारतीय कप्तान विराट कोहली से होती है. काफी कम समय में बाबर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ी है. बाबर ने अबतक 26 टेस्ट, 74 वनडे और 38 टी-20 इंटरनेशन मैच खेल चुके हैं. बाबर के नाम टेस्ट में 5 शतक दर्ज है.

Hey Oscar, thank you so much for such a kind note. I am so proud of you buddy. You are a rockstar. Study hard & play even harder champ! Look forward to meet you. #RiseAndRisehttps://t.co/ZKEVVhwM3b