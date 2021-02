पाकिस्तान सुपर लीग के छठे सीजन का पूरा Schedule, जानिए कब और कहां होंगे सारे मैच, पूरी डिटेल्स

IPL ऑक्शन में नही मिली जगह तो श्रीसंत ने यूं किया रिएक्ट Video

पीएसएल 2021 में कुल 34 मैच खेले जाएंगे. पाकिस्तान सुपर लीग का पहला सीजन 2016 में खेला गया था जिसे इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जीतने में सफल रही थी. 2017 के सीजन में पेशावर ज़ालमी विजेता बनी थी. 2018 में एक बार फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड (Islamabad United) की टीम ने कमाल किया था और दूसरी बार पीएसएल का खिताब जीतने में कामयाबी पाई थी. क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम (Quetta Gladiators) 2019 में खिताब जीती थी तो वहीं पिछला सीजन यानि 2020 का पीएसएल कराची किंग्स की टीम (Karachi Kings) जीतने में सफल रही है. अबतक लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान की टीम एक बाऱ भी पीएसएल का खिताब नहीं जीत पाई है.

बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज गेंदबाज शोएब अख्तर पीएसएल के एंथम सांग को सुनकर काफी नाराज हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर इसको लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है. उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिसने भी यह एंथम बनाया है उसने पाकिस्तानी फैन्स के साथ नाइंसाफी की है. शोएब ने यह गाना थोड़ा सा गाया भी और कहा कि गाने वाले को इसके बोल भी पता नहीं होंगे.

शेड्यूल देखें

20 फरवरी - कराची किंग्स Vs क्वेटा ग्लैडिएटर्स

21 फरवरी - लाहौर कलंदर्स Vs पेशावर ज़ालमी

इस्लामाबाद यूनाइटेड Vs मुल्तान सुल्तांस

22 फरवरी - लाहौर कलंदर्स Vs क्वेटा ग्लैडिएटर्स

23 ​​फरवरी - पेशावर ज़ाल्मी Vs मुल्तान सुल्तांस

24 फरवरी - कराची किंग्स Vs इस्लामाबाद यूनाइटेड

26 फरवरी - लाहौर कलंदर्स Vs मुल्तान सुल्तांस

पेशावर Vs बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स

27 फरवरी - कराची किंग्स Vs मुल्तान सुल्तांस

पेशावर जाल्मी Vs इस्लामाबाद यूनाइटेड

28 फरवरी - कराची किंग्स Vs लाहौर कलंदर्स

1 मार्च - इस्लामाबाद यूनाइटेड Vs क्वेटा ग्लैडिएटर्स

3 मार्च - कराची किंग्स Vs पेशावर ज़ालमी

क्वेटा ग्लैडिएटर्स वी मुल्तान सुल्तांस

4 मार्च - लाहौर कलंदर्स Vs इस्लामाबाद यूनाइटेड

5 मार्च - मुल्तान सुल्तांस Vs कराची किंग्स

6 मार्च - इस्लामाबाद यूनाइटेड Vs क्वेटा ग्लैडिएटर्स

पेशावर ज़ाल्मी Vs लाहौर कलंदर्स

7 मार्च - मुल्तान सुल्तांस Vs क्वेटा ग्लैडिएटर्स

इस्लामाबाद यूनाइटेड Vs कराची किंग्स

10 मार्च - पेशावर जाल्मी Vs कराची किंग्स

11 मार्च - क्वेटा ग्लेडिएटर्स Vs लाहौर कलंदर्स

12 मार्च - मुल्तान सुल्तांस Vs पेशावर ज़ालमी

इस्लामाबाद यूनाइटेड Vs लाहौर कलंदर्स

13 मार्च - क्वेटा ग्लैडिएटर्स Vs कराची किंग्स

मुल्तान सुल्तांस Vs इस्लामाबाद यूनाइटेड

14 मार्च- क्वेटा ग्लैडिएटर्स Vs पेशावर ज़ालमी

लाहौर कलंदर्स Vs कराची किंग्स

15 मार्च -इस्लामाबाद यूनाइटेड Vs पेशावर जाल्मी

16 मार्च - मुल्तान सुल्तांस Vs लाहौर कलंदर्स

18 मार्च - क्वालीफायर, लाहौर

19 मार्च - एलिमिनेटर 1, लाहौर

मार्च 20 - एलिमिनेटर 2 (हारे हुए क्वालीफायर Vs विजेता एलिमिनेटर 1)

22 मार्च - फाइनल, लाहौर

