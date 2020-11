Pak vs Zim 1st T20I: बाबर आजम ने अर्द्धशतक से पाकिस्तान को पहले टी20 में दिलायी जीत

कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) के अर्धशतक की मदद से पाकिस्तान ने शनिवार को पहले टी अंतरराष्ट्रीय मैच में जिम्बाब्वे को छह विकेट से हरा दिया. आजम ने 55 गेंद में 82 रन बनाकर अपना 15वां अर्धशतक पूरा किया. पाकिस्तान ने 18 . 5 ओवर में चार विकेट पर 157 रन बनाकर तीन मैचों की श्रृंखला में 1 . 0 की बढत बना ली. मोहम्मद हफीज ने 32 गेंद में 36 रन बनाये. आजम ने उनके साथ 80 रन की साझेदारी की. तेज गेंदबाज मुजाराबानी ने 26 रन देकर दो विकेट लिये.

Despite a fine 70* for Wesley Madhevere, Pakistan made short work of Zimbabwe's 156/6 as Babar Azam (82) led the charge to give his side a 1-0 lead in the T20I series.



