पाकिस्तान के इस क्रिकेटर ने अपनी बहन के लिए उठाई आवाज, बिना सैलरी के कर रही हैं कोरोना मरीजों का इलाज..

बता दें कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम (Wasim Akram) ने मेडिकल स्टाफ के सम्मान में ट्वीट कर उन्हें देश का सच्चा हीरो कहा था. अब जब पाकिस्तानी क्रिकेटर अली ज़रीब ने अपनी बहन की सेफ्टी के लिए आवाज उठाकर पाकिस्तान सरकार की पोल खोल दी है.

My Cousin is a frontline Doctor in Abbasi Shaheed Hospital Karachi. Doctors of this hospital are doing straight 36+ hours duties without any safety measures against #COVID19 & yet unpaid for past 3 months. They bought PPEs and Masks by themselves and no salary at all. KMC Sucks pic.twitter.com/x16KoUPrfc — Ali Zaryab (@zaryab_10) March 29, 2020

अली ज़रीब ने अबतक पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल किकेट में डेब्यू नहीं किया है. उन्होंने 8 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं जिसमें उनके नाम 338 रन दर्ज है. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ज़रीब ने एक शतक भी जमाया है. ज़रीब पाकिस्तान के अंडर 19 टीम (Pakistan Under-19) के लिए भी खेल चुके हैं.

Big salute to all the heroic Doctors, Nurses, Paramedics and medical staff at the front line fighting for us #HumainTumSePyarHai#CoronaVirusPakistan#WhiteFlagInHonourpic.twitter.com/lOPdhNnGUL — Wasim Akram (@wasimakramlive) March 27, 2020

@wasimakhtar1955 U can't even pay them salaries,& they're fighting #Covid_19 without PPE, WANTON @murtazawahab1 will you do any tweet for them & ask ur shameless Govt to pay? @MuradAliShahPPP I'm sure you will take some urgent measures to address their grievances & pay emoluments https://t.co/Yd0Ygyhhz8 — Umer Inam (@ChUmerInam) March 29, 2020

देश (India) में कोरोनावायरस (Coronavirus) के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में अब तक कोरोनावायरस संक्रमण के कुल 1071 मामले सामने आए हैं. इस बीमारी से अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है. हालांकि, थोड़ी राहत वाली बात यह है कि 100 मरीज अब तक इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं. इस वायरस के सबसे ज्यादा मामले अब तक महाराष्ट्र में सामने आए हैं. कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार लॉकडाउन (Lockdown), सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) समेत हर संभव कदम उठा रही है