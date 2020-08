जहीर अब्बास ने भारतीय लड़की को बनाया अपना हमसफर, शादी करने के लिए पहली पत्नी को दिया तलाक

Zaheer Abbas Love Story: पाकिस्तानी क्रिकेट इतिहास में ऐेसा वाकया कई दफा हुआ है जब पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय मूल की लड़कियों से शादी की. हाल ही में पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली ने भारतीय मूल की शामिया आरजू के साथ शादी की. इससे पहले शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा (Sania MIrza) को हमसफर बनाया था. हालांकि सानिया और शामिया एक ही धर्म की हैं लेकिन एक ऐसी लव स्टोरी भी है जब पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी करने लिए भारत की रहने वाली लड़की को अपना धर्म बदलना पड़ा था. यह लव स्टोरी पाकिस्तानी दिग्गज जहीर अब्बास (Zaheer Abbas) की है. बता दें कि जहीर अब्बार ने भारत की रहने वाली हिन्दु लड़की रीता लूथरा (Rita Luthra) के साथ शादी की है.

London....lovely to meet up with old friends Zaheer Abbas and Samina Abbas pic.twitter.com/yGhksvOPjy