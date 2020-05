पाकिस्तानी क्रिकेटर जिन्होंने भारतीय लड़कियों का दिल जीता और शादी कर घर बसाया

भले ही क्रिकेट के मैदान पर भारतीय क्रिकेटर (Indian Cricket) और पाकिस्तानी क्रिकेटर (Pakistani Cricketer) एक दूसरे के खिलाफ कड़ी प्रतिस्पर्धा रखते हैं और मैदान पर एक दूसरे को हराने की भरपूर कोशिश करते हैं. भारत और पाकिस्तान के बीच मैच के रोमांच का अपना एक अलग ही आनंद हैं. दोनों टीमों के खिलाफ मैदान पर भूखे शेर की तरह लड़ते हैं. लेकिन दूसरी ओर खासकर पाकिस्तानी क्रिकेटर अपने खेल से भले ही क्रिकेट फैन्स का दिल जीतने में उतना सफल नहीं रहते हैं लेकिन भारतीय मूल की महिलाओं का दिल जीतने में यकीनन सफल रहे हैं. ऐसे में आज जानते हैं उन पाकिस्तानी क्रिकेटरों के बारे में जिन्होंने भारतीय मूल की महिलाओं का दिल भी जीता और शादी भी की.

Congratulations to Hasan Ali and his wife Samiya Arzoo! Wish them both a very happy married life. They make such a lovely couple MashaAllah! pic.twitter.com/ATclHucC0i