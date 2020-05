ईद के मौके पर मां के क्रब पहुंचा पाकिस्तान का यह युवा क्रिकेटर, तस्वीर शेयर कर बोला- अम्मी के बिना..

पाकिस्तान के युवा क्रिकेटर नसीम शाह (Naseem Shah) ईद (Eid) के मौके पर अपनी अम्मी के कब्र पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है. नसीम ने ट्विटर पर इसकी तस्वीर भी शेयर की है. इस मौके पर नसीम काफी इमोशनल नजर आए और तस्वीर शेयर कर लिखा, पहली ईद बिना अम्मी के, मैं उनसे मिलने आरामगह आया. नसीम ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि, कराची प्लेन क्रैश में हुए हादसे का दुख उन्हें है और उन सभी परिवार वालों के लिए भी दुआ कर रहे हैं. बता दें कि जिस समय नसीम ने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था, उसी दौरान उनकी मां का देहांत हो गया था. उस समय नसीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे. अपनी मां के जनाजे भी वो शारीक नहीं हो पाए थे.

Khaake Marqad pe teri le ker ye faryaad aaon ga

Ab Duaae Neem Shab me kis ko me yaad aaonga?



First Eid without Ammi Ji, so I went to visit her Araamgah. My heart is also quite heavy for Karachi plane crash victims. Allah pak sab k liye asaani krain, Amen #EidMubarak#RiseAndRisepic.twitter.com/neSClwewLL