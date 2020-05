इरफान पठान की 'दिवानी' है यह पाकिस्तानी लड़की, ट्वीट कर बोलीं- 2006 में उनसे मिलते ही ..

भारत के दिग्गज क्रिकेटर रहे इरफान पठान (Irfan Pathan) जहां अपने करियर में अपनी बेहतरीन स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने गए तो वहीं अपने लुक्स के लिए भी काफी चर्चित रहे. जब इरफान इंटरनेशनल क्रिकेट खेला करते थे तो उनकी महिला फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा थी. इस समय भले ही इरफान अब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते हैं लेकिन उनके प्रशंसकों की गिनती में कोई कमी नहीं आई है. सोशल मीडिया पर इरफान पठान (Irfan Pathan) के प्रति महिला फैन्स की दिवानगी देखने को मिलती ही रहती है. ऐसे में एक पाकिस्तानी महिला फैन ने ट्विटर पर इरफान के साथ हुए एक मुलाकात की चर्चा की है और साथ ही कहा कि कैसे इरफान ने अपने व्यहार से उनका दिल जीत लिया था. ट्विटर पर फैन्स और क्रिकेटर के बीच हुए मजेदार मुलाकात पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान की महिला ने इरफान को लेकर बात की.

in 2006 i was truly madly deeply in love with @IrfanPathan (still am) .. There was a pak-ind match in abu dhabi and security was shockingly relaxed during that time.. so after the presentation when the players left they would open the gates and anyone could just walk in the https://t.co/yNOiUvmMH0