ऐसे पाकिस्तानी दिग्गज क्रिकेटर जो खेले आईपीएल, एक का बनाया रिकॉर्ड आजतक नहीं टूटा

आईपीएल (IPL) का आगाज 2008 में हुआ था, तब से लेकर अबतक कुल 12 आईपीएल खेले जा चुके हैं. आईपीएल को दौरान कई ऐसी यादें भी रही जिसने क्रिकेट फैन्स का दिल जीत लिया. आपको बता दें कि आईपीएल जब शुरू हुआ था तो पाकिस्तानी क्रिकेटर भी इसका हिस्सा थे. लेकिन राजनिती उथल-पथल के कारण अब पाकिस्तानी क्रिकेटर आईपीएल का हिस्सा नहीं है. आपको बता दें कि पाकिस्तान के कई दिग्गज खिलाड़ी आईपीएल का हिस्सा रहे हैं और अपने परफॉर्मेंस से कमाल भी करने में सफल रहे हैं. ऐसे में जानते हैं 5 पाकिस्तानी दिग्गज खिलाड़ियों के बारे में जिनका नाम आईपीएल के इतिहास में दर्ज हो गया है.

On this day, Shoaib Akhtar @shoaib100mph wrecked DD with figures of 4/11 in 3 overs to earn this vintage Golden #Knight-Helmet MoM trophy from @iamsrk#KorboLorboJeetbo#KKR#Cricket#IPL#KKRvsDD#KolkataKnightRiderspic.twitter.com/jdwdp0A5im