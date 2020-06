पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ भारतीय गेंदबाज झूलन गोस्वामी की हैं बड़ी फैन, इंटरनेट पर हुई वायरल

पाकिस्तान की तेज गेंदबाज कायनात इम्तियाज़ (Kainat Imtiaz) ने काफी कम समय में खुद को साबित कर दिया है. 2010 में कायनात ने 18 साल की उम्र में पाकिस्तान की महिला टीम में कदम रखा था. हालांकि कायनात को अपनी जगह टीम में पक्की करने में थोड़ा वक्त जरूर लगा है. बता दें कि कायनात ने अबतक 11 वनडे और 12 टी-20 इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान की महिला टीम की ओर से खेल चुकी हैं. इस दौरान वनडे में 9 विकेट और 6 विकेट टी-20 इंटरनेशनल में लेने में कामयाब रही हैं. कायनात इम्तियाज़ को पाकिस्तान महिला टीम (Pakistan Women Cricket Tesm) की सबसे फिट खिलाड़ी के तौर पर देखा जाता है. कायनात अपने सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट के लिए भी खूब पसंद की जा रही हैं. बता दें कि कायनात इम्तियाज़ के फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ते जा रहे हैं. खासकर अपनी वर्कआउट करते हुए तस्वीर शेयर कर काफी सुर्खियां बटोर रही हैं.

Happy birthday to Pakistan's Kainat Imtiaz



During the 2005 Women's Asia Cup, Kainat saw India's Jhulan Goswami bowl and was so impressed, she picked up cricket as her career.



WATCH the inspirational story ????️ pic.twitter.com/aaFVAD7xo6