पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ सेल्फी लेना फैन को पड़ा महंगा, क्रिकेटर निकला कोरोना पॉजिटिव

(England vs Pakistan 2020 series) अब जब पाकिस्तानी फैन को यह बात पता चली है तो वह भी अपना कोरोना टेस्ट करवाने वाला है. बता दें कि हारिस रऊफ (Haris Rauf) ने अबतक 2 टी-20 मैचों में 2 विकेट झटके हैं. पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड दौरे पर पहुंच गई है.

इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान को 3 टेस्ट और 3 टी-20 मैचों की सीरीज खेलनी है. सीरीज का पहला टेस्ट मैच 5 अगस्त से 9 अगस्त के बीच मैनचेस्टर में खेला जाएगा तो वहीं दूसरा टेस्टमैच 13 से 17 अगस्त के बीच साउथम्पटन में खेला जाना है. इसके अलावा टेस्ट सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच साउथम्पटन में ही 21 अगस्त से 25 अगस्त के बीच खेला जाएगा.

Muhammad Amir both COVID19 tests came negative in two days & reached UK



While Haris Rauf COVID19 Test came negative after 5 straight Positive tests



Haris test came negative right after Muhammad Amir reached UK