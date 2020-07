पंड्या बंधुओं ने सोशल मीडिया पर शेयर किया 'बचपन' का इंटरव्यू, हार्दिक ने किया इरफान व यूसुफ का जिक्र

भारत की युवा पीढ़ी के उभरते हुए ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और उनके बड़े भाई क्रुणाल पंड्या ने सोशल मीडिया पर अपने जीवन के पहले इंटरव्यू को सोशल मीडिया के जरिए प्रशंसकों के साथ साझा किया है. इस इंटरव्यू में क्रुणाल को उनके बड़ौदा का रणजी ट्रॉफी में प्रतिनिधित्व करने के सपने और भारत के लिए खेलने की कोशिश करने के बारे में बात करते सुना जा सकता है. क्रुणाल और हार्दिक इस इंटरव्यू में अपने सपने के बारे में बात कर रहे हैं. और दोनों ने कुछ ही सालों में साबित कर दिया कि जुनून और लगन हो, तो सपनों को सच किया जा सकता है.

Throwback to the #PandyaBrothers' first ever interview Just young kids with big dreams ???? If we can make it, anyone can. Just work hard to achieve your dreams ???????? @hardikpandya7pic.twitter.com/F66ucAdHVQ