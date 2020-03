पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज ने खड़ा किया जायज सवाल, तो पीसीबी हो गया खफा

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को अपने पूर्व कप्तानों के जायज सवाल भी नहीं पच रहे हैं. पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज (Mohammad Hafeez) ने भ्रष्टाचर में लिप्त रहे और प्रतिबंध झेलने वाले शरजील खान को लेकर सवाल उठाया, तो यह पीसीबी आंख में कांटे की तरह चुभ गया. दागी क्रिकेटर शरजील खान की प्रतिस्पर्धा क्रिकेट में वापसी करने की इजाजत देने के बोर्ड के फैसले पर सवाल उठाने वाले अनुभवी बल्लेबाज मोहम्मद हफीज (Mohammad Hafeez) की आलोचना की है. हफीज ने टवीट करते हुए कहा था, "क्या हमें अपनी गरिमा और एक तय मानक को निर्धारित नहीं करना चाहिए. मैं बस पूछ रहा हूं क्या पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लिए इससे बेहतर विकल्प नहीं है"

Shouldn't we set Standards of Dignity & Pride Higher than any other “Extra Talent” to represent Pakistan ???????? Just Asking https://t.co/9xxIvcAqM8