फखर ज़मान, मोहम्मद हफीज समेत पाकिस्तान के 7 और खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव, अबतक 10 खिलाड़ी संक्रमित

पाकिस्तान टीम के लिए बुरी खबर आई है. पाकिस्तान के 7 और खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव (Coronavirus) पाए गए हैं. जिनमें फखर ज़मान (Fakhar Zaman), इमरान खान, काशिफ भट्टी, मोहम्मद हफीज (Mohammad Hafeez), मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान और वहाब रियाज़ जैसे खिलाड़ी शामिल हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है. बता दें कि इससे पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली (Haider Ali), हारिस रऊफ (Haris Rauf) और शादाब खान (Shadab Khan) की कोरोना जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी. इसके अलावा आबिद अली, असद शफीक, अजहर अली, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फवाद आलम, इफ्तिखार अहमद, इमाम-उल-हक, खुशिल शाह, मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह, सरफराज अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद, सोहेल खान और यासिर शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं.

PCB has confirmed that another 7 players have tested positive for Covid-19. Players who have tested positive are: Fakhar Zaman, Imran Khan, Kashif Bhatti, Mohammad Hafeez, Mohammad Hasnain, Mohammad Rizwan and Wahab Riaz #ENGvPAK#Covid19#Cricket