PCB ने इंग्लैंड दौरे के लिए पाकिस्तान टीम में किए दो बड़े बदलाव, इन दिग्गजों को दी बड़ी जिम्मेदारी

वहीं, दूसरी ओर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ वसीम खान ने कहा कि उन्हें खुशी है कि यूनुस खान (Younis Khan) और मुश्ताक अहम़द (Mushtaq Ahmed) जैसे दिग्गज इंग्लैंड दौरे में पाकिस्तान के युवा टीम के साथ रहेंगे. पाकिस्तान के खिलाड़ियों को काफी खुश सीखने को मिलेगा.

Younis Khan “For me, there has never been a bigger honour and a better feeling than to represent my country and I feel privileged to have been again offered the opportunity to serve it for a challenging but exciting tour of England” #ENGvPak