Shoaib Malik के कोरोना टेस्ट रिपोर्ट को लेकर PCB का अपडेट, सानिया से मिले बिना ही इस दिन इंग्लैंड रवाना होंगे

पाकिस्तान के दिग्गज शोएब मलिक (Shoaib Malik) इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज खेलने के लिए 15 अगस्त को इंग्लैंड रवाना होंगे. बता दें कि मलिक का 2 कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है. ऐसे में मलिक इंग्लैंड रवाना होने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ हैं. गौरतलब है कि टेस्ट सीरीज के बाद इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीम 3 टी-20 मैचों की सीरीज खेलने वाली है. 28 अगस्त से टी-20 मैचों की सीरीज का आगाज होगा. बता दें कि मलिक ने पीसीबी से वाइफ और परिवार से मिलने लिए अर्जी दी थी, मलिक परिवार से मिलकर इंग्लैंड रवाना होना चाहते थे. लेकिन भारत में इंटरनेशनल फ्लाइट पर इस समय बैन है. ऐसे में शोएब मलिक (Shoaib Malik) परिवार से अबतक नहीं मिल पा रहे हैं. अब जब मलिक का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया है तो 15 अगस्त को इंग्लैंड रवाना होंगे. इसका मतलब ये हुआ कि अपने परिवार से मिले बिना ही शोएब मलिक (Shoaib Malik) इंग्लैंड रवाना होने वाले हैं.

PCB have confirmed that Shoaib Malik will fly to Southampton on 15 August to join the Pakistan squad, provided he clears 2 COVID-19 tests as per agreed protocols and processes