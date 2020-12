BBL 2020: 36 साल के गेंदबाज ने 'सनसनाती' गेंद पर बल्लेबाज को किया बोल्ड..देखें Video

Aus vs Ind: ऑस्ट्रेलिया रवाना हुए रोहित शर्मा तो लोगों ने सोशल मीडिया पर की मीम्स की बरसात

Five-wicket haul for 36-year-old Peter Siddle - 5 for 16 from 3.3 overs against Hobart - he never gets old in this format. — Johns. (@CricCrazyJohns) December 15, 2020

सिडल ने गजब की गेंद पर मैकलिस्टर राइट को किया बोल्ड

पीटर ने अपनी 5 विकेट लेने के दौरान बल्लेबाज मैकलिस्टर राइट (Macalister Wright) को जिस तरह से बोल्ड किया वो बेहद ही शानदार रहा. 18वें ओवर की पहली गेंद पर पीटर ने बल्लेबाज मैकलिस्टर को लेग स्टंप की ओर गेंद फेंककर चकमा दिया और बोल्ड करने में सफल रहे. बल्लेबाज भी बोल्ड होने के बाद समझ नहीं पाया कि आखिर में वो बोल्ड कैसे हुए. अपनी 5 विकेट हॉल के दौरान इस 36 साल के गेंदबाज ने 2 बल्लेबाज को बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखाई.

Peter Siddle took his best ever @BBL figures and he also finished with the game's most fantasy points!#BBL10 | @Dream11pic.twitter.com/6TltmuG5kS — cricket.com.au (@cricketcomau) December 15, 2020

Aus vs Ind: फिट होकर जडेजा टीम इंडिया से जुड़े, कुछ ऐसे मनाया अपने और साथियों के जन्मदिन का जश्न, VIDEO

बीबीएल में पांचवां सबसे बेस्ट गेंदबाजी परफॉर्मेंस

बिग बैश लीग के इतिहास में पीटर सिडल के द्वारा किया गया यह गेंदबाजी परफॉर्मेंस 5वां सबसे बेस्ट गेंदबाजी परफॉर्मेंस (BEST BOWLING FIGURES IN AN INNINGS) है. लसिथ मलिंगा ने साल 2012 में 7 रन के देकर 6 विकेट लिए थे जो बीबीएल के इतिहास में बेस्ट गेंदबाजी परफॉर्मेंस हैं. इसके बाद दूसरे नंबर पर ईश सोढ़ी हैं जिन्होंने 2017 में 11 रन देकर 6 विकेट चटरकाए थे. डैनियल क्रिश्चियन ने 2017 में 14 रन देकर 5 विकेट लिए थे. वहीं, सीन एबॉट ने 16 रन देकर 5 विकेट लेने का कमाल किया है.

VIDEO: कुछ दिन पहले विराट ने करियर को लेकर बड़ी बात कही थी. ​