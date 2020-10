IPL 2020: फैन ने किया दिल जीतने वाला काम, अपने घर का नाम "Home Of Dhoni Fan" रखा..देखें Photo

IPL 2020: भले ही आईपीएल 2020 (IPL 2020) में अबतक चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super KiNGS) अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है लेकिन कप्तान एम एस धोनी (MS Dhoni) का क्रेज फैन्स के बीच सर चढ़ कर बोल रहा है. इसका ताजा उदाहरण सीएसके ट्विटर ने ट्वीट के जरिए एक तस्वीर शेयर करके दी है. दरअसल चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) और माही के फैन ने अपने घर का नाम ही ही धोनी के नाम (MS Dhoni Fans) कर रख दिया है. सीएसके ने ट्विटर पर इसकी तस्वीर शेयर की और लिखा, 'तमिलनाडु के आरंगुर में सुपर फैन गोपी कृष्णन और उनके परिवार ने अपने घर का नाम 'धोनी फैन का घर' रखा है, एक सुपर डुपर श्रद्धांजलि जो हमारे दिलों को इमोशनल कर देती है.' सीएसके के द्वारा शेयर की गई यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है. तस्वीर में फैन का घर पूरी तरह से पीले रंग में समाया हुआ है और साथ ही धोनी की तस्वीर भी घर के दिवार पर बनी हुई है. आईपीएल में कई टीमों के फैन्स हैं लेकिन सीएसके टीम के फैन्स की तुलना नहीं की जा सकती है.

Super Fan Gopi Krishnan and his family in Arangur, Tamil Nadu call their residence Home of Dhoni Fan and rightly so.



A super duper tribute that fills our hearts with #yellove. #WhistlePodu#WhistleFromHomepic.twitter.com/WPMfuzlC3k