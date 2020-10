IPL 2020: बेन स्टोक्स बोले, बल्लेबाजों के खेल में युजवेंद्र चहल को मिलना चाहिए मैन ऑफ द मैच..

IPL 2020 KKR Vs RCB: आईपीएल 2020 के 28वें मैच में आरसीबी (RCB vs KKR) ने कमाल का परफॉर्मेंस किया और केकेआऱ को 82 रन के बड़े अंतर से पराजित कर दिया. केकेआर के खिलाफ एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) ने तूफानी पारी खेली और केवल 33 गेंद पर नाबाद 73 रन बनाए. मैच के बाद एबी डिविलिर्स (AB de Villiers) को उनके विस्फोटक पारी के लिए मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. आरसीबी की जीत पर इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर और राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने ट्वीट किया जो खूब वायरल हो रहा है. बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने अपने ट्वीट में युजवेंद्र चहल की तारीफ की और यहा ंतक कहा कि मैन ऑफ द मैच का खिताब आपको मिलना चाहिए. स्टोक्स ने अपने ट्वीट में लिखा, ''बल्लेबाजों के खेल में युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) को यहां 'मैन ऑफ द मैच' मिलना चाहिए, खासकर शारजाह (Sharjah) में असाधारण आंकड़ों के लिए'.

In a batters game @yuzi_chahal should get MOM here,incredible figures especially as it's in Sharjah