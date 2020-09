IPL 2020: राहुल तेवतिया ने ड्रेसिंग रूम में शेल्डन कॉटरेल की यूं उतारी नकल, ऐसे मना जश्न...देखें Video

शारजाह के मैदान पर खेले गए मैच में दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी की और टीवी पर मैच देख रहे करोड़ो क्रिकेट फैन्स का दिल जीत लिया. राजस्थान ने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन चेस कर मैच जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. रविवार को खेले गए मैच में पहले पंजाब के बल्लेबाजों ने धमाकेदार बल्लेबाजी कर सकोर को 223 रन पर ले गए जिसे राजस्थान ने 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

