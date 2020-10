IPL 2020: मनीष पांडे ने हवा में 'करतब' दिखाकर लिया हैरान करने वाला कैच, बल्लेबाज के भी उड़े होश..देखें Video

बता दें कि मुंबई ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 208 रन बनाए, आखिरी समय में हार्दिक पंड्या, क्रुणाल पंड्या और पोलार्ड ने धमाकेदार बल्लेबाजी कर टीम के स्कोर को 200 के पार ले जाने में खास भूमिका निभाई. खासकर क्रुणाल ने 4 गेंद पर 20 रन बनाकर मुंबई के स्कोर को 200 के पार पहुंचाया.

Is that a bird? Is that a plane? No! Its Manish Pandey!! What a beautiful catch!



Pandey takes flight #ipl2020pic.twitter.com/yXMFNi1BfM