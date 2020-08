पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ सहित दिग्गज क्रिकेटरों ने चेतन चौहान के निधन पर प्रकट कीं शोक संवेदनाएं

चेतन चौहान की फाइल फोटो

टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज चेतन चौहान (Chetan Chauhan) के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सहित क्रिकेट के दिग्गजों ने शोक संवेदना प्रकट की है. चेतन चौहान करीब एक महीने पहले कोरनावायरस से पीड़ित हो गए थे और तब उन्हें लखनऊ के संजय गांधी अस्पताल और बाद में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था. शुक्रवार को ही उनके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और वह वेंटिलेटर पर चले गए थे. उनके चाहने वाले उनके स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना कर रहे थे. रविवार को सुबह हालत में कुछ सुधार जरूर हुआ, लेकिन शाम को उनका निधन हो गया है. पीएम मोदी के अलावा क्रिकेट क्षेत्र से वीरेंद्र सहवाग, अनिल कुंबले सहित कई खिलाड़यों ने उनके प्रति शोक संवेदनाओं को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है.



Shri Chetan Chauhan Ji distinguished himself as a wonderful cricketer and later as a diligent political leader. He made effective contributions to public service and strengthening the BJP in UP. Anguished by his passing away. Condolences to his family and supporters. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) August 16, 2020

पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी, श्री चेतन चौहान जी के असामयिक निधन का व्यथित कर देने वाला समाचार प्राप्त हुआ।



प्रभु श्री राम, श्री चौहान जी के परिजनों को इस अपार दुःख को सहने की शक्ति एवं दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें।



ॐ शांति — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 16, 2020

My deep condolences to Chetan Chauhan's family and well wishers on his passing. Om Shanti ! — Virender Sehwag (@virendersehwag) August 16, 2020

Saddened to hear about the demise of Chetan Bhai.



He always had encouraging things to say to me & shared plenty of stories from his cricketing days with the Indian team.



May his soul Rest in Peace. ???????? pic.twitter.com/AlkVHj47XK — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 16, 2020