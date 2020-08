PM नरेंद्र मोदी ने महेंद्र सिंह धोनी के नाम लिखा खत, आपकी उपलब्धियों को नहीं भुलाया जा सकता...

बता दें कि धोनी ने अपने इंटरनेशनल करियर में 16 साल बिताए हैं. वहीं भारत के पीएम ने धोनी के नाम खत में लिखा है कि, 15 अगस्त को आपने सादे अंदाज से एक छोटा का वीडियो शेयर किया जिसने पूरे देश में एक लंबी और जुनूनी बहस के लिए काफी थी. भले ही 130 करोड़ भारतीय निराश हैं लेकिन साथ आपने पिछले डेढ़ दशक में भारत के लिए जो किया है उसके लिए सभी आपके आभारी भी हैं. पीएम मोदी जी ने अपने खत में 2011 वर्ल्डकप को याद किया और लिखा कि मुश्किल समय में आप मैदान पर डटे रहे और अपने ही स्टाइल में छक्का जमाकर मैच को फिनिश किया.

PM Modi writes to MS Dhoni. Letter reads, "In your trademark unassuming style you shared a video that was enough to become a passionate discussion point for entire nation. 130 Cr Indians were disappointed but also eternally grateful for all that you have done for Indian cricket." pic.twitter.com/sHjuewqkz1