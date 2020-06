इकलौता भारतीय गेंदबाज जिसने IPL में 2 गेंद पर हैट्रिक विकेट लेने का किया कारनामा

क्रिकेट के मैदान पर कई अनोखे रिकॉर्ड बने हैं लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जिसके बनने की उम्मीद काफी कम होती है. क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लगातार 3 गेंद पर लिया जाता है लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि हैट्रिक विकेट 2 गेंद पर किसी गेंदबाज को हासिल हुए हैं. लेकिन क्रिकेट जगत में ऐसा हुआ है. भारत के स्पिन गेंदबाज प्रवीण तांबे (Pravin Tambe) ने ऐसा अनोखा कारनामा आईपीएल (IPL) में कर दिखाया है. आईपीएल के इतिहास में तांबे इकलौते गेंदबाज हैं जिनके नाम 2 गेंद पर हैट्रिक विकेट लेने का कमाल दर्ज है. तांबे ने यह कारनामा साल 2014 के आईपीएल में किया था. 2014 में तांबे राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) टीम के सदस्य थे, उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के खिलाफ यह अनोखा कमाल किया. दरअसल हुआ ये कि केकेआर की पारी के 16वें ओवर में तांबे ने पहली गेंद फेंकी जो गुगली थी जिसपर मनीष पांडे स्टंप आउट हुए. बता दें कि तांबे के द्वारा फेंकी गई गेंद पर पांडे जी ने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की लेकिन यह गेंद गुगली थी और साथ ही स्टंप से काफी बाहर थी. ऐसे में मनीष पांडे (Manish Pandey) गेंद को खेलने में विफल रहे और विकेटकीपर संजू सैमसन (Sanju Samson) ने आसानी से गेंद को पकड़कर स्टंप कर दिया. तांबे को यह विकेट वाइड गेंद पर मिली.

Pravin Tambe won't be allowed to participate in IPL because of playing in the T10 league at UAE. Tambe was picked by Kolkata Knight Riders. #IPL2020