Ind vs Aus: टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत की बधाई देते हुए प्रीति जिंटा ने की बड़ी गलती, फैंस ने यूं किया ट्रोल

विराट कोहली (Virat Kohli) के नेतृत्‍व वाली टीम इंडिया (Team India)ने ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ (India vs Australia) उसी के मैदान पर टेस्‍ट सीरीज जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. सिडनी में हुआ सीरीज का चौथा टेस्‍ट बारिश के कारण ड्रॉ समाप्‍त हुआ. पांचवें दिन का खेल बारिश में धुलने के कारण टीम इंडिया को इस मैच में जीत से वंचित होना पड़ा लेकिन इसके बावजूद सीरीज 2-1 से उसके नाम रही. भारत ने एडिलेड और मेलबर्न टेस्‍ट में जीत हासिल की थी जबकि ऑस्‍ट्रेलिया ने पर्थ टेस्‍ट जीता था. भारत की यह जीत इस मायने में खास है कि वह ऑस्‍ट्रेलिया को उसके ही देश में टेस्‍ट सीरीज में हराने वाला पहला देश बना है. टीम इंडिया की इस उपलब्धि ने पूरे देश को खुश कर दिया है और विराट ब्रिगेड को बधाई संदेश भेजने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा.बॉलीवुड एक्‍ट्रेस और किंग्‍स इलेवन पंजाब टीम की सह मालिक प्रीति जिंटा (Preity Zinta) ने भी टीम को ट्वीट करके बधाई दी. हालांकि अपने ट्वीट में एक ऐसी भूल कर बैठीं कि लोगों ने उन्‍हें ट्रोल करना शुरू कर दिया.

Not a test match. India is the first Asian team to win a test series down under.

Half knowledgable very dangerous not the first team to win Test match madam first team to Win Test series Test matches have been won in past also