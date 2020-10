IPL 2020: हैदराबाद के खिलाफ रोमांचक जीत की खुशी में 'Preity Zinta' का रिएक्शन वायरल, फ्लाइंग किस करती दिखीं..

KXIP vs SRH: आईपीएल 2020 (IPL 2020) के 43वें मैच में किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab) के गेंदबाजोें ने कमाल करते हुए हारी हुई बाजी को पलट दिया और सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) को 12 रन से हरा दिया. एक समय हैदराबाद की टीम जीत के दरवाजे पर खड़ी थी लेकिन आखिरी समय में पंजाब के गेंदबाजों ने धमाल किया और हैदराबाद को 114 रन पर ही रोक दिया. बता दें कि पंजाब ने पहले खेलते हुए 126 रन बनाए थे. लेकिन क्रिस जॉर्डन के 3 विकेट और अर्शदीप सिंह के 3 विकेट ने मैच का पासा पलट दिया. वहीं युवा स्पिनर रवि बिश्नोई ने सबसे पहले डेविड वॉर्नर को आउट कर पंजाब के लिए जीत की उम्मीद जगाई थी. क्रिस जॉर्डन को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. बता दें कि मैच के आखिरी समय में किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) की मालकिन प्रीति जिंटा (Preity Zinta) का रिएक्शन सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है. मैच के बाद ट्विटर पर प्रीति जिंटा के रिएक्शन को लेकर फैन्स के बीच काफी बातें करते नजर आए. रोमांचक मैच में जीत के बाद पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा खिलाड़ियों को फ्लाइंग किस करती हुई नजर आईं. सोशल मीडिया पर उनके द्वारा फ्लाइंग किस की तस्वीरें खूब वायरल हुई है.

Preity Zinta's reactions are the best, always always so fascinating to watch ????????