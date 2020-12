Aus vs Ind 1st test: पृथ्वी शॉ फिर हुए फ्लॉप तो सोशल मीडिया पर हुई मीम्स की बरसात, बने ऐसे जोक्स

Aus vs Ind 1st test Day 1: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डे-नाइट टेस्ट मैच (Aus Vs Ind Day Night Test) में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. विदेशी धरती पर भारतीय टीम पहली बार गुलाबी गेंद के साथ टेस्ट मैच खेल रही है. पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को तगड़ा झटका उस समय लगा जब पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर बोल्ड आउट होकर पवेलियन लौटे. तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) ने क्लीन बोल्ड कर उन्हें पवेलियन भेजा. शॉ पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं. बता दें कि पहले टेस्ट के लिए जब शॉ़ को शुबमन गिल के रहते प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया तो फैन्स काफी गुस्से में नजर आए. अब जब शॉ बिना कोई रन बनाए आउट हुए तो सोशल मीडिया पर मीम्स की बरसात होने लगी है. फैन्स जमकर शॉ को ट्रोल कर रहे हैं.

He come he saw he goes

that's @PrithviShaw for u

Poor-2 decision to play him

Feel sorry for hona nad India #INDvsAUSpic.twitter.com/htF9RaVfsD — Mayank Khanna (@cool_mkkhanna) December 17, 2020

Scored 0,19,40,3 in side matches and getting out on same delivery but still selected as an opener for 1st test

Le prithvi shaw pic.twitter.com/R2WMLaGZcN — Shubham Shrivastava (@Shubham00778642) December 16, 2020

भारत की प्लेइंग इलेलवन में जहां विकेटकीपर के तौर पर रिधिमान साहा को ही ऋषभ पंत पर तरजीह दी गई है तो वहीं आस्ट्रेलिया के लिये भी खराब फार्म से जूझ रहे जो बर्न्स पर भरोसा रखा गया है. इसके अलावा कैमरन ग्रीन टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करेंगे. बता दें कि भारत के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है. कोहली की कप्तानी में जब भी भारतीय टीम टॉस जीतने में सफल रही है, उन टेस्ट मैचों में ज्यादातर भारतीय टीम को जीत मिली है.

कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी में टेस्ट में भारत ने अबतक 26 मैचों में टॉस जीता है जिसमें 21 मैचों में जीत मिली है. इसके अलावा 4 टेस्ट मैच ड्रा पर खत्म हुए हैं. वहीं, डे-नाइट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की टीम एक भी टेस्ट मैच नहीं हारी है. यानि यह टेस्ट मैच काफी दिलटस्प होने वाला है.

#AUSvIND live look at @PrithviShaw smiling today after being selected.. pic.twitter.com/FvsUzcdlYZ — A silly point of view (@sillypointpod) December 17, 2020

भारतीय प्लेइंग इलेवन: मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), आर अश्विन, उमेश यादव, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह

When you was compared with sachin-sehwag-Lara but still performed like afridi #INDvAUS#PrithviShawpic.twitter.com/AGi5S78ILR — superV (@superv99) December 17, 2020

ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग इलेवन: जो बर्न्स, मैथ्यू वेड, मार्नस लाबुशाने, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, टिम पेन (कप्तान/विकेटकीपर), कैमरोन ग्रीन, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नैथन ल्योन और जोश हेजलवुड

