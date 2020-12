Aus Vs Ind: पृथ्वी शॉ ने टपकाया लाबुशाने का आसान कैच, देखकर भड़क गए कोहली..देखें Video

Aus vs Ind: बुमराह ने गुलाबी गेंद से ढाया कहर, 140+ km/h की रफ्तार से फेंकी यॉर्कर, बल्लेबाज ऐसे हुआ आउट

कोहली (Virat Kohli) शॉ की तरफ देखकर गुस्से का इजहार करते दिखे. बता दें कि डिनर ब्रेक पर जाने से पहले भी लाबुशाने का कैच बुमराह ने छोड़ा था. इस बार बुमराह की गेंद पर लाबुशाने का कैच छूटा. सोशल मीडिया पर एक बार फिर पृथ्वी शॉ को फैन्स ट्रोल करने लगे हैं. बता दें कि भारतीय पारी के दौरान शॉ पहले ही ओवर में आउट होकर पवेलियन लौटे थे, जिसके बाद इस युवा बल्लेबाज की खूब आलोचना हुई थी.

Duck while batting and now a simple catch drop. Seems like this test match will bring only embarrassment to @PrithviShaw. Hope he will prove his talent in remaining overs of this match with bat n field. Hope for the best! #AUSvIND