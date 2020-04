ऋषि कपूर को इन दो युवा क्रिकेटर में दिखता था भारतीय क्रिकेट का भविष्य, अब उस खिलाड़ी ने ट्वीट कर कही ऐसी बात..

बॉलीवुड के महशूहर अभिनेता ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) का गुरुवार को 67 साल की उम्र में निधन हो गया, उनके निधन से पूरा बॉलीवुड शोक में है. बता दें कि पिछले 2 साल से वो कैंसर से लड़ रहे थे. ऋषि कपूर एक बेहतरीन अभिनेता तो थे ही बल्कि क्रिकेट में भी खासा रूची रखते थे, भारतीय क्रिकेटर भी इस महान अभिनेता के जाने से सदमें में हैं. बता दें कि ऋषि कपूर युवा क्रिकेटर पर भी अपनी नजरे रखते हैं. आईपीएल को दौरान उन्होंने पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल (Shubman Gill) को भारतीय क्रिकेट का भविष्य करार दिया था. अब जब ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) नहीं रहे तो युवा क्रिकेटर पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) ने ट्वीट कर इस महान अभिनेता को याद किया है. पृथ्वी ने ट्वीट में लिखा है, आपके इस तरह से जाने से हम हैरान हैं, हमेशा अपकी एक्टिंग का कायल रहा हूं. मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि भारतीय क्रिकेट को एक सच्चा खिलाड़ी बनकर आपकी जैसी ही सेवाएं दे पाउं जैसा आपने फिल्म के जरिए भारतीय सिनेमा को दिया है. आपके आशिर्वाद के लिए शुक्रिया सर..

We all are shocked to hear about the sad news.Have always admired your acting & charming personality.I will always try to be the humble servant of the game I love to play just like you have been a great ambassador of films. Thank you for your blessings. RIP sir.#rishikapoorhttps://t.co/BDHTn9Sh1o