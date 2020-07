अफरीदी के PSL Salary से 3 गुणा ज्यादा पैसे मिले हैं युवा भारतीय खिलाड़ी को, IPL 2020 में धमाकेदार परफॉर्मेंस की उम्मीद

IPL 2020 का आगाज यूएई में 19 सितंबर से होने वाला है. ऐसे में क्रिकेट फैन्स एक बार फिर इस टूर्नामेंट का मजा ले सकेंगे. बता दें कि इस बार के आईपीएल में युवा खिलाड़ियों पर भी हर किसी की नजर रहेगी. खासकर अंडर 19 भारतीय टीम के कप्तान रहे प्रियम गर्ग (Priyam Garg). बता दें कि आईपीएल 2020 के ऑक्शन में (IPL 2020 auction) प्रियम को सनराइजर्स हैदराबाद ने 1.90 करोड़ रूपये में खरीदकर टीम में शामिल किया है. ऐसे में इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि गर्ग उम्मीदों पर खड़े उतर पाते हैं या नहीं. बता दें कि अंडर 19 वर्ल्डकप (ICC Under 19 World Cup 2020) में गर्ग भारतीय अंडर 19 टीम के कप्तान रहे. भारतीय अंडर 19 टीम फाइनल में पहुंची थी लेकिन बांग्लादेश के हाथों हार का स्वाद चखना पड़ा था.

India begin their U-19 WC campaign v SL on Jan 19



Know the Indian team



1. PRIYAM GARG (C)



-Top scorer for UP in his maiden Ranji season: 814 in 10 games

-Has played the Deodhar Trophy & Duleep Trophy

-Part of SRH in IPL 2020#U19CWC@cricketworldcup



PC: Indian Express pic.twitter.com/XdTNf6jre8