PSL 2020 के क्वालीफायर मैच में मैदान पर पहुंचा कुत्ता, लोगों ने कहा-' दर्शक को अनुमति नहीं लेकिन .."

WBBL 2020: महिला क्रिकेटर ने किया कमाल, हवा में उड़ते हुए लिया ऐसा अनोखा कैच..देखें Video

Play stopped earlier as there were too many fielders in the circle #PSLV#KKvMSpic.twitter.com/jRlAmnoqVY — Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) November 14, 2020

No audience allowed for matches.

PSL: hold my dog pic.twitter.com/VGxEEzTJkU — Most Palone (@w4rid) November 14, 2020

We have a new friend in the ground. pic.twitter.com/INLegMyoZs — Johns. (@CricCrazyJohns) November 14, 2020

बता दें कि क्वालीफायर मैच के दौरान डीन जोन्स को टीमों के खिलाड़ियों के द्वारा श्रद्धांजलि भी दी गई. पीएसएल (PSL) क्वालीफायर मैच से पहले डीन जोन्स को लेकर खिलाड़ियों ने ट्रिब्यूट दिया और मैदान पर उनके नाम का पहला अक्षर 'D'बनाया. बता दें कि पीएसएल में भी डीन जोन्स कमेंट्री किया करते थे.

Babar Azam has most fifty in PSL - Pakistan cricket is truly in Babar Azam generation. — Johns. (@CricCrazyJohns) November 14, 2020

बाबर आजम पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज्यादा अर्धशतक जमाने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने कमाल कर दिखाया. अहम मैच में आजम 65 रन बनाकर आउट हुए.

