पाक‍िस्‍तान सुपर लीग 2020 (PSL 2020 ) का आगाज 20 फरवरी को हो गया है. सीजन 2020 का पीएसएल इस मायने में खास है क्‍योंक‍ि इस बार टूर्नामेंट के सारे मैच पाक‍िस्‍तान में ही आयोज‍ित हो रहे हैं. पाक‍िस्‍तान के लोग अपने मुल्‍क में क्र‍िकेट की वापसी से बेहद खुश हैं. पीएसएस से पहले इंटरनेशनल क्र‍िकेट के कुछ मैच भी पाक‍िस्‍तान में हो चुके हैं. पीएसएल के जर‍िये पाक‍िस्‍तान के क्र‍िकेटप्रेम‍ियों को दुन‍िया के कुछ बेहतरीन क्र‍िकेटरों का खेल देखने को म‍िल रहा है लेक‍िन इनकी चाहत भारतीय टीम को अपने यहां खेलते हुए देखने की है. पीएसएल के अंतर्गत लाहौर में हुए मैच के दौरान भी कुछ प्रशंसक 'वी वॉट इंड‍िया ह‍ियर ' के पोस्‍टर ल‍िए नजर आए. गौरतलब है क‍ि पाक‍िस्‍तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए भारत ने इस पड़ोसी मुल्‍क के साथ द्व‍िपक्षीय क्र‍िकेट संबंध खत्‍म कर रखे हैं. भारत सरकार ने दोटूक लहजे में कहा है क‍ि जब तक पाक‍िस्‍तान, भारत में आतंकी गत‍िव‍िध‍ियों को शह देना बंद नहीं करता, उसके साथ क्र‍िकेट सीरीज खेलने का सवाल ही नहीं उठता.

फाफ डुप्‍लेस‍िस और डेव‍िड म‍िलर ने 'म‍िलकर' असंभव से कैच को बनाया संभव, देखें VIDEO

भारत सरकार के इस रुख के बावजूद पाक‍िस्‍तान के फैंस को उम्‍मीद है क‍ि भारतीय टीम कभी न कभी उनके मुल्‍क का दौरा जरूर करेगी. उन्‍होंने अपनी इसी हसरत का इजहार करते हुए शन‍िवार को इस्‍लामाबाद यूनाइटेड और मुल्‍तान सुल्‍तांस टीम के मैच के दौरान भारतीय टीम को यहां खेलते देखने के पोस्‍टर लहराए. गौरतलब है क‍ि सच‍िन तेंदुलकर, व‍िराट कोहली, एमएस धोनी और रोह‍ित शर्मा जैसे भारतीय क्र‍िकेटरों की पाक‍िस्‍तान में अच्‍छी खासी फैन फॉलोइंग हैं. व‍िराट कोहली की मौजूदा भारतीय टीम के कई प्‍लेयर भी पाक‍िस्‍तान में खासे पसंद क‍िए जाते हैं. गद्दाफी स्‍टेड‍ियम में इन पोस्‍टर को लेकर क्र‍िकेटप्रेम‍ियों ने रोचक अंदाज में प्रत‍िक्र‍िया जाह‍िर की. एक फैन ने ल‍िखा-फैंस को भारतीय टीम नहीं, आईपीएल टीम आरसीबी को आने को कहना चाह‍िए क्‍योंक‍ि अभी यह इकलौती टीम है ज‍िसका वह (पाक‍िस्‍तान) मुकाबला कर सकता है. एक अन्‍य फैन ने लॉफ‍िंग इमोजी लगाते हुए ल‍िखा-वे पहले कश्‍मीर चाहते थे लेक‍िन अब पूरा भारत चाहते हैं. नजर डालते हैं कुछ खास प्रत‍िक्र‍ियाओं पर..

They should ask for RCB

Only team they can compete with — Cricket Guy - #LQvIU (@CricketGuy8) February 22, 2020

PCB needs more money. So they are asking BCCI to conduct one series. One bilateral series produce lots of money from broadcasters. — Sai krishna V (@Sai6732) February 22, 2020

What's with Pak obsession with India? India have repeatedly denied them — Viraj (@vjv02) February 22, 2020

They first wanted kashmir! Now they want whole India #justforfun — Wasim🇮🇳 (@wazssssssz) February 22, 2020

Ind vs Nz

Sa vs Aus

Zim vs Ban

Sri vs Wi

These team playing bilateral series then who is playing in @thePSLt20 ohhhkk i got it....retired player — Mohd. Danish (@mdanish9807) February 22, 2020

We also like to play against Pakistan but before that Try to End Terrorism in ur territory

Form democracy govt (Without the interference of Pak Army) — Tamilselvan (@Iam_ViruTamil) February 22, 2020

गौरतलब है क‍ि भारत और पाक‍िस्‍तान के बीच आख‍िरी बार क्र‍िकेट सीरीज वर्ष 2012-13 में खेली गई थी, उस समय पाक‍िस्‍तान ने भारत का दौरा क‍िया था. भारत का दोटूक लहजे में कहना है क‍ि पाक‍िस्‍तान उसके मुल्‍क में आतंकवाद को शह देता है, ऐसे में उसके साथ द्व‍िपक्षीय सीरीज नहीं हो सकती. आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट्स में जरूर दोनों टीमों के बीच मुकाबले होते हैं. 'रावलप‍िंडी एक्‍सप्रेस' के नाम से लोकप्र‍िय रहे शोएब अख्‍तर ने दोनों देशों के बीच द्व‍िपक्षीय सीरीज के मामले में मजबूती से पक्ष रखा. उन्‍होंने अपने यू-ट्यूब में कहा-हम डेव‍िस कप में खेल सकते हैं, हम एक-दूसरे के ख‍िलाफ कबड्डी खेल सकते हैं तो क्र‍िकेट क्‍यों नहीं. मैं जानता हूं भारतीय टीम पाक‍िस्‍तान नहीं आ सकती, पाक‍िस्‍तान की टीम भारत नहीं जा सकती लेक‍िन हम एश‍िया कप, चैंप‍ियंस ट्रॉफी न्‍यूट्रल स्‍थान पर खेले हैं क्‍या हम ऐसा ही द्व‍ि पक्षीय सीरीज के ल‍िए नहीं कर सकते. शोएब का आशय न्‍यूट्रल स्‍थान पर दोनों देशों के बीच द्व‍िपक्षीय सीरीज के आयोजन को लेकर था. उन्‍होंने कहा, हम बेहद मेहमाननवाज देशों में से हैं. क्र‍िकेट को हम दो मुल्‍कों के स‍ियासी मतभेदों के कारण प्रभाव‍ित नहीं होना चाह‍िए.

वीडियो: 15 साल की लड़की ने तोड़ा तेंदुलकर का रिकॉर्ड