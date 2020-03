पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर आई बड़ी खबर, कोरोना वायरल के कारण सेमीफाइनल-फाइनल मैच स्थगित

PSL 2020: कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने पाकिस्तान सुपर लीग के बचे सेमीफाइनल- फाइनल मैचों को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का फैसला लिया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अनुसार सेमीफाइनल और फाइनल मैचों को हालत सुधारने के बाद फिर से आयोजित कराया जाएगा. पाकिस्तान सुपर लीग के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी गई है. गौरतलब है कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए टूर्नामेंट को बीच में ही छोड़कर विदेशी खिलाड़ी वापस आपने देश लौट गए थे. बता दें कि पीएसएल 2020 के पहले सेमीफाइनल में मुल्तान सुल्तान्स (Multan Sultans) का मुकाबला पेशावर ज़ालमी (Peshawar Zalmi) के साथ होना था तो वहीं दूसरा सेमीफाइनल मैच कराची किंग्स (Karachi Kings) और लाहौर कलंदर्स (Lahore Qalandars) के बीच खेला जाना था. दोनों सेमीफाइल मैच 17 मार्च को लाहौर में होना था. इसके अलावा पीएसएल का फाइनल मैच 18 मार्च को लाहौर में खेले जाने की योजना थी. इस समय पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस से पॉजिटिव लोगों की संख्‍या बढ़कर लगभग 184 तक पहुंच गई है. ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल के बाकी बचे मैचों को स्थगित करने का फैसला लिया. इससे पहले पीसीबी ने बाकी बचे मैचों को खाली स्टेडियम में कराए जाने को लेकर फैसला लिया था.

IMPORTANT ANNOUNCEMENT#HBLPSLV postponed, to be rescheduled. More details to follow in due course.