PSL 2020: पाक‍िस्‍तान के स्‍टार क्र‍िकेटर शोएब मल‍िक (Shoaib Malik) ने गुरुवार को पाक‍िस्‍तान सुपर लीग (PSL 2020) मुकाबले में क्‍वेटा ग्‍लेड‍िएटर्स के ख‍िलाफ 27 गेंदों पर 54 रन की धमाकेदार पारी खेलकर हर क‍िसी का मन मोह ल‍िया. उनकी इस पारी की बदौलत पेशावर जाल्‍मी (Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators) टीम बार‍िश से प्रभाव‍ित मैच में 30 रन की जीत हास‍िल करने में सफल हो गई (Shoaib Malik made 54 runs in 27-balls). बार‍िश के कारण मैच 15 ओवर का कर द‍िया गया था. रावलप‍िंडी में हुए इस मैच में पहले बल्‍लेबाजी करते हुए पेशावर जाल्मी ने शोएब की पारी की बदौलत न‍िर्धार‍ित 15 ओवर में 6 व‍िकेट पर 170 रन का स्‍कोर बनाया. जवाब में क्‍वेटा ग्‍लेड‍िएटर्स की टीम सात व‍िकेट पर 140 रन ही बना पाई और 30 रनों से मैच हार गई.

प्रैक्टिस के दौरान सुरक्षा घेरा तोड़कर एमएस धोनी से हाथ मिलाने पहुंचा फैन, फिर हुआ ऐसा...

Shoaib Malik scored his second successive half century and his sixth overall in the tournament history to take Peshawar Zalmi to a massive total against Quetta Gladiators #HBLPSLV#TayyarHain#CricketForAllpic.twitter.com/3px30wFpWS