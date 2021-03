PSL 2021: इमरान ताहिर ने विकेट लेने के बाद कुछ ऐसे मनाया जश्न, जीत लेगा आपका दिल..देखें Video

चौथे टेस्ट से पहले विराट कोहली का दिखा आक्रमक अंदाज, स्पिनरों के खिलाफ जमकर की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी..देखें Video

Imran Tahir pays tribute to his recently died Brother Tahir Mughal after Dismissing Saim Ayub. PSL is Just not a Cricket League, It's an Emotion.. #HBLPSL6 pic.twitter.com/8JpFd7a1Bv

दरअसल इमरान ने विकेट लेने के बाद पूर्व क्रिकेटर और कोच ताहिर मुगल को ट्रिब्यूट दिया. सोशल मीडिया पर ताहिर ने जब ऐसा किया तो हर किसी की आंखें नम हो गई. बता दें कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच में इमरान ताहिर ने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट लिए. क्वेटा की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 176 रन बनाए जिसमें उस्मान खान ने 81 रन की पारी खेली. उस्मान खान ने केवल 50 गेंद पर 81 रन बनाकर टीम के स्कोर को 176 रन पर ले जाने में खास भूमिका निभाई. मुल्तान की ओर से शहनवाज धनी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए.

Both Imran Tahir and Tahir Mughal have played a lot together & had been living together in Stoke-on-Trent, England. Mughal recently passed away in January at the age of 43 following a battle with cancer in Sialkot. An emotional tribute by Imran for him. #PSL6pic.twitter.com/tmbmKbCgu8