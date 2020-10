IPL: अश्विन के क्रिकेटर दोस्त का हुआ निधन, बोले- 'तुम नहीं रहे, विश्वास करना मुश्किल...'

IPL 2020 के बीच स्पिनर अश्विन (Ashwin) के लिए एक बुरी खबर सामने आई है. अश्विन के क्रिकेटर दोस्त तमिलनाडु के क्रिकेटर एमपी राजेश (MP Rajesh) का निधन हो गया है. अश्विन ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और साथ ही अपनो दोस्त की याद में पुरानी बातों को शेयर किया. बता दें कि एमपी राजेश (MP Rajesh) तमिलनाडु के क्रिकेटर रहे हैं और तमिलनाडु प्रीमियर लीग में भी खेल चुके हैं. 35 साल के इस लेग स्पिनर को सोमवार को दिल का दौरा पड़ा जिसके कारण उनका निधन हो गया. साल 2018 में राजेश ने टीएनपीएल (TNPL) में डेब्यू किया था. एमपी राजेश के निधन से अश्विन काफी निराश हैं, उन्होंने ट्वीट में लिखा, 'भरोसा नहीं हो रहा कि राजेश सचमुच तुम चले गए हैं, मैच के बाद तुम्हारे साथ की गई बातचीत को मैं कभी नही भूलूंगा.'. एमपी राजेश (MP Rajesh) तमिलनाडु प्रीमियर लीग के अलावा तमिलनाडु अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए भी खेल चुके हैं. इसके अलावा राजेश तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन इलेवन की ओर से भी खेल चुके हैं.

RIP M.P Rajesh.. So hard to believe that you are no more. I will never forget the after match conversations we used to have @sanch_cs@raaravind