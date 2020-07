राफेल जेट पहुंचा भारत तो इस भारतीय क्रिकेटर ने ट्वीट कर कहा, 'पड़ोसी देशों में आ गया होगा भूकंप..'

राफेल के भारत पहुंचने पर भारतीय क्रिकेटरों ने दिया अपना रिएक्शन

खास बातें ताकतवर लड़ाकू विमान भारत पहुंचा

फ्रांस से लाए गए हैं 5 लड़ाकू विमान राफेल जेट

क्रिकेटरों ने ट्वीट कर दिया अपना रिएक्शन

Rafale in India: दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान राफेल (Rafale in India) भारतीय एयरफोर्स में शामिल हो गया है. फ्रांस से पांच लड़ाकू विमान राफेल (Rafale in India) भारत पहुंच गया है. अंबाला में राफेल विमानों की लैंडिग हुई है. पूरा भारत इस समय गर्व से सिर उठाकर पूरी दुनिया के सामने खड़ा है. ऐसे में भारतीय क्रिकेटरों ने भी ट्वीट कर राफेल विमानों की भारत में आने पर अपना रिएक्शन दिया है. भारतीय क्रिकेट मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) ने तो ट्वीट में ये बात भी लिख दी है कि राफेल (Rafale in India) के भारत में उतरने के साथ ही पड़ोसी देशों में भूकंप आ गया होगा. मनोज तिवारी के अलावा शिखर धवन ने भी ट्वीट कर अपना रिएक्शन दिया है.

Earthquake of magnitude 8.5 has rattled our neighbouring countries wit no casualties after learning about #RafaleJets landed in INDIA

Wat a boost for our Indian air force

I'm pretty sure that, there will be no provocation in near future from our neighbors #RafaleInIndiapic.twitter.com/DyTCsSRYuV — MANOJ TIWARY (@tiwarymanoj) July 29, 2020

Welcome home, Golden Arrows! Incredible moment for our nation #RafaleInIndiapic.twitter.com/Vxih5bZbAs — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) July 29, 2020

धवन ने अपने ट्वीट में इसे इनक्रेडिबल इंडिया मोमेंट (Incredible moment) करार दिया है. सुरेश रैना (Suresh raina) ने भी ट्वीट कर इस मौके पर अपना रिएक्शन दिया है. रैना ने इसे भारतीय वायुसेना का गौरवशाली क्षण करार दिया है.



गौरतलब है कि राफेल दुनिया का सबसे ताकतवर विमान है. इस विमान के जरिए मिसाइल को सैकड़ों किलोमीटर तक अचूक निशाना के साथ छोड़ा जा सकता है. ट्विटर पर भारतीय लोग राफेल (Rafale in India) को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं.

A glorious moment for entire nation as @IAF_MCC gets 5 Rafale to join it's "Golden Arrows" squadron. This will surely strengthen our nation security. Congratulations to the entire nation ! Jai Hind #RafaleInIndia#IndianAirForcehttps://t.co/rR5i0f7HWk — Suresh Raina???????? (@ImRaina) July 29, 2020

बता दें कि राफेल का पहला बैच अंबाला हरियाणा के अंबाला में उतरा है. गौरतलब है कि भारत ने फ्रांस से राफेल डील के तहत 36 विमान खरीदे हैं. इनमें से पहले पांच विमान बुधवार को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर उतरे हैं. पूरे के पूरे 36 विमान 2022 के पहले भारत को डिलीवर कर दिए जाएंगे.