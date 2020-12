Aus vs Ind: बतौर कप्तान रहाणे ने जीता दिल, अंपायर के नॉट आउट देने के बाद अपने दम पर लिया रिव्यू और करवाया OUT

Aus Vs Ind 2nd Test: दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन रहाणे (Ajinkya Rahane) की कप्तानी की चर्चा एक बार फिर हो रही है. इस बार रहाणे ने ऑस्ट्रेलियाई पारी के दौरान कुछ ऐसा किया जिसको लेकर फैन्स सोशल मीडिया पर बातें कर रहे हैं. दरअसल ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन (Tim Paine) 1 रन बनाकर जडेजा की गेंद पर विकेटकीपर ऋषभ पंत (Rishabh pant) के द्वारा लपके गए. इस विकेट के पीछे रहाणे का अहम किरदार रहा. हुआ ये कि जडेजा की गेंद पर पेन शॉट खेलने से चूक गए और गेंद विकेटकीपर पंत के पास गई. पंत ने फिर आउट की अपील की, जिसे अंपायर ने नकार दिया. लेकिन स्लिप में खड़े कप्तान रहाणे ने बिना देर किए और किसी से सलाह लिए बगैर ही डीआरएस (DRS) की मांग कर दी. दरअसल विकेटकीपर ऋषभ पंत इस बात को लेकर आत्मविश्वास में नहीं दिख रहे थे कि गेंद बल्ले को छूकर उनके पास आई है. वहीं. टिम पेन भी इस बात को लेकर कॉन्फिडेंस थे कि गेंद ने उनके बल्ले को नहीं छूआ है.

It's all happening here at the MCG.



A brilliant review by the Indian Captain and Tim Paine has to depart.



Australia 6 down for 99, trail by 32 runs.



Live - https://t.co/lyjpjyeMX5#AUSvINDpic.twitter.com/rLAaSed7yv — BCCI (@BCCI) December 28, 2020

Paine was originally given not out, but after a review he's on his way #AUSvINDpic.twitter.com/xpzAYtBM61 — cricket.com.au (@cricketcomau) December 28, 2020

लेकिन डीआरएस के दौरान टीवी रिप्ले में अल्ट्रा एज से पता चला कि गेंद उनके बल्ले को छूकर विकेटकीपर के पास गई है. डीआरएस लेने के बाद टिम पेन को आखिर में आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा. आउट होने के बाद जहां पेन हैरान थे तो वहीं साथी खिलाड़ी रहाणे को डीआरएस लेने की बधाई देते नजर आए.

Ajinkya Rahane didn't even talk to anyone about that Tim Paine's nick, he straightaway went for the review after umpire denied the dismissal.



Rahane the captain is spot on with everything he's doing in this Test match. pic.twitter.com/raQy9eNbOt — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 28, 2020

सोशल मीडिया पर रहाणे के इस अंदाज की भी भरपूर तारीफ हो रही है. लोगों का मानना है कि कप्तान को ऐसे मामलों में पहले खुद पर विश्वास होना चाहिए. फैन्स जमकर रहाणे की कप्तानी को लेकर कमेंट कर रहे हैं. बता दें कि जडेजा ने कमाल की गेंदबाजी की है और 2 विकेट लेने में अबतक सफल हो गए हैं. भारतीय टीम ने इससे पहले पहली पारी में 326 रन बनाए, पहली पारी के आधार पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 131 रन की बढ़त बनाई थी.

ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 195 रन पर आउट हो गई थी. भारत की ओर से पहली पारी में रहाणे ने 112 रन और रविंद्र जडेजा ने शानदार 57 रन की पारी खेली थी.

