राहुल द्रविड़ ने दिए डे-नाइट टेस्ट मैच लोकप्रिय बनाने के लिए ये सुझाव

पूर्व भारतीय कप्तान और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) प्रमुख राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने कहा है कि एक ओर जहां पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में दर्शकों को स्टेडियम की ओर आकर्षित करेगी तो वहीं स्टेडियम के अंदर दर्शकों को बेहतर सुविधाएं देने की जरूरत है. द्रविड़ ने कहा, "यह न केवल टेस्ट क्रिकेट को पूर्नजीवित करने का हल है, लेकिन यह उन चीजों में से एक है, जिसे हमें करने की जरूरत है. अगर हम केवल ओस को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं तो भारत में दिन-रात टेस्ट वार्षिक कार्यक्रम बन सकता है. जब गेंद गीला होगा और गेंदबाजी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि गेंद स्विंग नहीं होगी." द्रविड़ ने कहा कि इसके अलावा भी कई अन्य चीजें है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि दर्शकों को स्टेडियम की ओर आकर्षित किया जा सके. उन्होंने कहा, "टॉयलेट, सीट और कार पार्किंग, ऐसी बेसिक चीजें हैं, जिसपर कि ध्यान देने की जरूरत है"

Often we see Indian legends only gloat about how glorious India's performance was from 2000-2005 and how Ganguly re shaped the team etc. Here's Rahul Dravid (expected from a no nonsense guy like him) with a slightly different take.

