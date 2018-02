राहुल द्रविड़ की 'यह मिसाल' बनी बेमिसाल, बीसीसीआई ने मानी बात, सब बोले, द्रविड़ जैसा कोई नहीं

जहां राहुल द्रविड़ होते हैं, वहां कुछ अलग ही होता है. फिर चाहे यह खुद अपने नुकसान की कीमत पर ही क्यों न हो. कुछ ही दिन पहले बीसीसीआई ने अंडर-19 विश्व कप जीतने के बाद मुख्य कोच, सहायक कोच और टीम के खिलाड़ियों के लिए इनामी रकम का ऐलान किया था. इस पर कोचिंग स्टॉफ को दी जाने वाली इनामी रकम की असमानता को लेकर द्रविड़ ने नाखुशी जाहिर की थी. और अब बीसीसीआई ने इस दिग्गज की मांग को स्वीकार करते हुए विश्व कप से जुड़े से ही नहीं, बल्कि अंडर-19 टीम से एक साल पहले तक जुड़े स्टॉफ के हर सदस्य को इनामी रकम देने का फैसला किया है. और सभी को समान राशि दी जाएगी. इसका मतलब यह है कि उस ट्रेनर के परिवार को भी उतनी ही रकम मिलेगी, जिसका पिछले साल टीम के साथ ऑन ड्यूटी निधन हो गया था.ध्यान दिला दें कि अंडर-19 विश्व कप जीतने के बाद बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ को 50 लाख, स्पोर्ट स्टॉफ के हर सदस्य को 30 लाख और टीम के हर सदस्य को तीस लाख रुपये बतौर इनाम दिए जाने की घोषणा की थी. बाद में द्रविड़ ने इसी इनामी रकम की असमानता को लेकर नाखुशी जाहिर की थी. उन्होंने इस फैसले पर कोचिंग स्टॉफ के सदस्यों के साथ भेदभाव खत्म किए जाने का अनुरोध किया था. और बीसीसीआई ने द्रविड़ की इस बात को मान लिया है.

"From weakness to strength, from grass to grace and from nothing to something. The knowledge you have imparted to me is a great asset for my career. It would be impossible to count all the ways that you've helped me in my career."



- Shivam Mavi on Rahul Dravid#KorboLorboJeetbopic.twitter.com/L19zEmLm7u