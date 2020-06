Rahul Dravid को आउट करना सबसे यादगार पल, सोहेल तनवीर ने कहा, टेस्ट ज्यादा नहीं खेलने का भी है अफसोस

वह गेंद मेरी ड्रीम बॉल थी. सोहेल तनवरी ने आगे कहा कि भारत के खिलाफ भारत में ही सचिन तेंदुलकर, गांगुली और द्रविड़ जैसे बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करने आसान नहीं है. ऐसे में उस दौरान मेरी गेंद शानदार रही. मैं खुशकिस्मत रहा कि मैंने महान द्रवि़ड़ का विकेट चटकाने का कमाल किया. तनवीर ने कहा कि द्रविड़ अपने करियर में "दिवार' के नाम से मशहूर हुए और उनके डिफेंस को तोड़ना मेरे लिए बड़ी बात थी.

