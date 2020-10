IPL में बल्लेबाजी से धमाल मचाने वाले राहुल तेवतिया ने शेयर की throwback तस्वीर, खूब हो रहा है वायरल

IPL 2020 में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) राहुल तेवतिया (Rahul Tewatia) वरदान साबित हो रहे हैं. अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम को जीत दिलाने का काम कर रहे हैं. तेवतिया ने अपनी बल्लेबाजी से धमाल मचा रखा है. आईपीएल में डिविलियर्स, कोहली और रोहित शर्मा के मौजूदगी के बीच तेवतिया ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है. हैदराबाद और पंजाब के खिलाफ तूफानी पारी खेलकर टीम को जीत दिलाने वाले राहुल तेवतिया (Rahul Tewatia) ने ट्विटर पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है जो खूब वायरल हो रहा है. तस्वीर में तेवतिया दो तस्वीर शेयर की है जिसमें एक तस्वीर उनके शुरूआती करियर की है तो वहीं दूसरी तस्वीर आईपीएल 2020 की है. कैप्शन में तेवतिया ने लिखा है, 'कैसे शुरू हुआ और अब कैसा चल रहा है.'

