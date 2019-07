भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच में आज भी बारिश के आसार, जानें पूरे दिन कैसा रहेगा मौसम

भारत और न्यूजीलैंड के बीच मंगलवार को ओल्ड टैफर्ड मैदान पर खेला जाने वाला आईसीसी विश्व कप-2019 का पहला सेमीफाइनल मैच बारिश के कारण आज के दिन पूरा नहीं हो सका. अब मैच बुधवार को पूरा होगा और वहीं से शुरू होगा जहां आज रुका था. मैच में जब बारिश आई तब न्यूजीलैंड का स्कोर 46.1 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 211 था. बारिश काफी देर तक जारी रही. लेकिन अब एक खबर आ रही है जिससे क्रिकेट फैंस निराश हो सकते हैं. दरअसल, बुधवार को भी मैच पर बारिश का साया मंडरा रहा है. ऐसे में फैंस जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे सेमीफाइनल मैच का इंतजार कर रहे रहे हैं उनकी उम्मीदों को झटका लगा है. एक्यूवेदर के अनुसार, बुधवार को रुक-रुककर बारिश आएगी. मैनचेस्टर में मंगलवार की तरह 1 से 4 बजे तक या हो सके तो 5 बजे तक बादल छाए रहेंगे.

India Vs New Zealand: मैच शुरू होने से पहले न्यूजीलैंड के गेंदबाजी कोच का बयान वायरल, कहा- भारतीय मिडिल ऑर्डर को धवस्त कर देंगे

Wonder if they're getting Steve Waugh involved today #CWC19 | #INDvNZ pic.twitter.com/rVbv2ZPiZk



एक्यूवेदर के अनुसार, ओल्ड ट्रैफर्ड में आज यानी बुधवार को भी बारिश की संभावना है, लेकिन शाम 6 से 8 बजे के बीच मौसम सही रहेगा. 9 से 11 बजे के बीच फिर से बारिश की संभावान है. कुल मिलाकर कई मौकों पर बुधवार को मैच में बारिश खलल डालेगी. बता दें कि मंगलवार को 6.30 बजे मैच में बारिश ने खलल डाला था, जिसके बाद एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी थी. मैदान काफी गिला होने की वजह से अंपायरों ने मंगलवार के खेल को रद्द कर दिया था. अब वर्तमान स्थिति से मैच बुधवार को यानी आज शुरू होगा.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल मैच से पहले केविन पीटरसन ने की भविष्यवाणी, इस टीम को बताया विजेता

The atmosphere at Old Trafford is already #INDvNZ | #CWC19pic.twitter.com/MzpT97P5RC