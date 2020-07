KKR को पहली बार IPL का खिताब जीताने वाले क्रिकेटर ने लिया संन्यास, करियर में हैं 17 शतक और 137 विकेट

IPL 2020: रजत भाटिया (Rajat Bhatia) ने क्रिकेट के हर एक फॉर्मेट से संन्यास का फैसला कर लिया है. भाटिया ने 112 फर्स्ट क्लास मैच खेले और इस दौरान 6482 रन बनाए. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दिल्ली के इस क्रिकेटर ने 49 की औसत के साथ रन बनाए हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भाटिया के नाम 137 विकेट दर्ज हैं. रजत रणजी ट्रॉफी सीजन 2008 में दिल्ली की टीम का हिस्सा थे, रणजी ट्रॉफी के इस सीजन के फाइनल में उन्होंने उत्तर प्रदेश के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए 139 रन बनाए थे. 1999-2000 में रजत भाटिया ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना डेब्यू तमिलनाडु क्रिकेट की ओऱ से खेलते हुए किया था.

An indefatigable servant of FC cricket hangs his boots today: Delhi allrounder, Rajat Bhatia

Our favorite story of him: how he was the "go to man" for @KKRiders Skipper @GautamGambhir when it came to pitch reading :)

(as narrated by @joybhattacharj to @gauravkapur on 22Yarns pod) pic.twitter.com/6A8YiAqZVf