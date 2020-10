MI vs RCB: सूर्यकुमार यादव की आतिशी पारी देखकर राजीव शुक्ला बोले- 'मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए..'

MI Vs RCB: जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की बेहतरीन गेंदबाजी के बाद सूर्यकुमार यादव की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग के शीर्ष दो टीमों के मुकाबले में बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को पांच विकेट से हराकर प्लेआफ में प्रवेश तय कर लिया. Suryakumar Yadav की पारी ने हर किसी का दिल जीत लिया. यही नहीं आईपीएल गर्वनिंग काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष राजीव शुक्ला (Rajiv Shukla) ने भी ट्वीट कर जो बाते लिखी वो खूब वायरल हो रहा है. पूर्व अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने ट्वीट कर सूर्यकुमार यादव की पारी को कमाल की पारी बताया और साथ ही लिखा कि मुझे लगता है कि सूर्य़कुमार को यकीनन ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए टीम में शामिल करना चाहिए थे. राजीव शुक्ला के इस ट्वीट के बाद फैन्स लगातार कमेंट कर रहे हैं. कई यूजर ने यहां तक लिखा कि, चयनकर्ता ऐसा कर क्रिकेटर का करियर खराब कर रहे हैं.

Congratulations to @mipaltan for spectacular performance. @surya_14kumar played extremely well. I think he should have been considered for Australia tour @IPL@BCCI#RCBvsMI