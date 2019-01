कोच रमाकांत आचरेकर (Ramakant Achrekar)का भारतीय क्रिकेट हमेशा ऋणी रहेगा. बेहतरीन कोच आचरेकर ने भारतीय क्रिकेट ही नहीं बल्कि विश्‍व क्रिकेट को सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के रूप में वह 'कोहिनूर' दिया जिसने अपनी चकाचौंध से खेल को नए मायने दिए. दूसरे शब्‍दों में कहा जा सकता है कि अगर आचरेकर नहीं होते तो शायद भारतीय क्रिकेट को वैसा सचिन नहीं मिलता जैसे अपने खेलकौशल से पूरी दुनिया के दिल पर राज किया. कोच रमाकांत आचरेकर ने कम उम्र में ही सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) की प्रतिभा को भांप लिया था. उन्‍होंने न केवल इस प्रतिभा को तराशा बल्कि नन्‍हे सचिन को हमेशा अनुशासन में रहने का पाठ पढ़ाया. इसके लिए उन्‍होंने सचिन को कभी-कभी फटकार भी लगाई. मास्‍टर ब्‍लास्‍टर सचिन तेंदुलकर को फटकार लगाने वाला वह शख्‍स अब इस दुनिया में नहीं रहा. सचिन तेंदुलकर के कोच रमाकांत आचरेकर का बुधवार को निधन हो गया. वे 87 वर्ष के थे.

The BCCI expresses its deepest sympathy on the passing of Dronacharya award-winning guru Shri Ramakant Achrekar. Not only did he produce great cricketers, but also trained them to be fine human beings. His contribution to Indian Cricket has been immense. pic.twitter.com/mK0nQODo6b